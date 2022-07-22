Самарчанка похитила 14 тысяч рублей у случайного знакомого и оплатила свои покупки

116

Суд приговорил ранее судимую местную жительницу к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

51-летний житель Советского района, занимающийся частным извозом, познакомился с девушкой-клиентом, в ходе общения он пригласил ее к себе домой, где они употребляли алкогольные напитки. На следующий день девушка по просьбе хозяина жилплощади ушла. После ее ухода мужчина обнаружил в телефоне сообщения о списании с его банковских карт денежных средств. Проверив наличие портмоне, в котором хранились карты и 3000 рублей, заявитель убедился в его отсутствии, о произошедшем сообщил в полицию.

В ходе опроса заявитель вспомнил, что гостья показывала ему свою страницу в социальной сети в «ВКонтакте», при изучении которой оперативники установили личность новой знакомой. Во время проведения оперативно-разысных мероприятий полицейские направили запросы в финансовые организации, к которым прикреплены похищенные карты, и установили адреса магазинов, где ими расплачивались. При опросе работников магазинов сотрудники полиции предъявили фото из социальной сети, и одна из продавщиц узнала в ней постоянную покупательницу. При проверке возможных мест нахождения злоумышленницы сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую местную жительницу 1999 года рождения. Задержанная призналась в содеянном и пояснила, что похитила портмоне из кармана куртки нового знакомого, когда тот находился в соседней комнате, похищенными у потерпевшего картами и денежными средствами она оплатила алкоголь, сигареты, фрукты, цветы и продукты питания, а также таблетки для сна.

Подозреваемой предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ и п. г ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Советский районный суд г. Самары признал достаточными доказательства, собранные полицией, для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Девушке по совокупности преступлений назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск, заявленный потерпевшим, постановив взыскать с виновной 14 тысяч рублей в его пользу.