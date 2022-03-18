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Самарчанка перечислила мошеннику свыше 2,15 миллионов рублей

18 марта 2022 09:51
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Самарчанка перечислила мошеннику свыше 2,15 миллионов рублей

Будьте бдительны! Не доверяйте телефонным звонкам от лиц, которые представляются сотрудниками инвестиционных компаний и обещают заведомо ложные сведения о том, что перечислив им свои деньги, в скором будущем вы получите "баснословные прибыли".

Так, жительнице Самары 1969 года рождения несколько дней звонил мужчина и убеждал, что после перечисления денег на указанный им расчетный счет, она получит финансовую прибыль от инвестиций в акции крупных иностранных компаний. Диспетчер одного из федеральных государственных унитарных предприятий поверила злоумышленнику и начала частями через банкомат перечислять денежные средства. Перечислив свыше 2,15 миллионов рублей, женщина обещанной прибыли не получила, поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Опрос

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