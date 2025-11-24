Я нашел ошибку
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка отдала все деньги за снятие проклятья, которого нет

24 ноября 2025 09:47
124
Самарчанка отдала все деньги за снятие проклятья, которого нет

В течение полугода 35-летнюю жительницу Самары преследуют неприятности и она решила обратиться за помощью к «гадалке», страницу которой нашла в социальной сети.

Кудесница, проживающая в другом городе, обещала помочь и сразу взялась за дело. Общаясь с клиенткой через мессенджер, она периодически просила произвести денежные переводы за «магические» услуги. Отдав собственные накопления самарчанка взяла кредит в банке, и за две недели перечислила неизвестной более 500 тысяч рублей.

Не заметив изменений в своей жизни, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.  

Теги: Мошенники

