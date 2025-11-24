Самарчанка отдала все деньги за снятие проклятья, которого нет

124

В течение полугода 35-летнюю жительницу Самары преследуют неприятности и она решила обратиться за помощью к «гадалке», страницу которой нашла в социальной сети.

Кудесница, проживающая в другом городе, обещала помочь и сразу взялась за дело. Общаясь с клиенткой через мессенджер, она периодически просила произвести денежные переводы за «магические» услуги. Отдав собственные накопления самарчанка взяла кредит в банке, и за две недели перечислила неизвестной более 500 тысяч рублей.

Не заметив изменений в своей жизни, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.