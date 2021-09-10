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Самарчанка отдала мошеннику 80 тысяч рублей, беспокоясь за сына

10 сентября 2021 09:50
161
Самарчанка отдала мошеннику 80 тысяч рублей, беспокоясь за сына

«Ваш родственник попал в беду» - один из распространенных видов мошенничества. Будьте бдительны!


Так, жительницу Самары 1952 года рождения на домашний телефон позвонил незнакомец, представившись сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Мужчина сообщил, что ее сын попал в ДТП и за «решение проблем» необходимо заплатить денежные средства в размере 80 тысяч рублей. Спустя некоторое время по адресу проживания пенсионерки пришел незнакомый молодой человек, которому она передала деньги. После этого женщина узнала, что с ее сыном все в порядке и в ДТП он не попадал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенники

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