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Самарчанка одолжила золотые серьги мошеннице, которая продала их за 15 тысяч

17 июля 2022 13:06
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Самарчанка одолжила золотые серьги мошеннице, которая продала их за 15 тысяч

Суд Октябрьского района г. Самары вынес приговор обвиняемой. Ущерб потерпевшей составил 20 000 рублей.

В отдел полиции №4 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от жительницы областного центра 1962 года рождения о том, что в утреннее время возле магазина она познакомилась с одной из покупательниц, которую пригласила к себе в квартиру для совместного распития спиртных напитков. Гостья, заметив на хозяйке жилплощади золотые серьги, попросила одолжить их, чтобы надеть на празднование юбилея своей сестры. Не догадываясь об истинных намерениях новой знакомой, женщина откликнулась на просьбу и передала ей золотое украшение. После ухода злоумышленницы она поняла, что украшения ей не вернут и обратилась в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили заявительницу, установив подробные приметы гостьи. Данная информация была передана в отдел участковых уполномоченных полиции, с целью проверки лиц, состоящих на профилактическом учете, схожих по приметам. По итогам проведённых мероприятий полицейским поступила информация о возможном местонахождении разыскиваемой. Прибыв по указанному адресу сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства – 57-летнюю местную жительницу, ранее судимую за неоднократное совершение краж на территории г. Самары.

Свою вину женщина признала и пояснила, что продала серьги на улице неизвестному мужчине, а вырученные деньги – 15 тысяч рублей – потратила на собственные нужды.

Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и приговорил ранее неоднократно судимую гражданку к лишению свободы в виде 1 года 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил в полном объеме гражданский иск, заявленный потерпевшей, постановив взыскать с преступницы 20 тысяч рублей.

Теги: Мошенники

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