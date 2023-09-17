Самарчанка, мечтая подзаработать, лишилась 750 000 рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций, а также установить программу на телефон.



В Самаре безработной женщине 1976г.р., через сеть Интернет поступило заманчивое предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет - платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды женщина согласилась. Аферист предложил обновить мобильное банковское приложение с последующей установкой программы удаленного доступа, якобы для удобства ведения финансовых операций. После выполнения всех указаний мошенника женщина обнаружила, что с ее счета похищены 750 тысяч рублей. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.