Самарчанка лишилась 51 тысячи, рублей оформив покупку через интернет

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Индивидуальная предпринимательница 1987 года рождения решила приобрести рейсмусовый станок.

Для этого она изучила предложения на Интернет-площадке бесплатных объявлений. В результате нашла пользователя, который продавал интересующий её товар. После обсуждения деталей поставки продавец попросил перечислить оплату в полном размере. Покупательница на названный собеседником номер счета перечислила 51 000 рублей. Через некоторое время жительница Самары написала продавцу сообщение с целью получить информацию о своем заказе, однако, продавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.