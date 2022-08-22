Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьное питание в Самаре подорожает
Школьное питание в Самаре подорожает
Молния ударила в альпинистов в Греции, один погиб
Молния ударила в альпинистов в Греции, один погиб
В Самаре на ряде маршрутов перевозчику запретят ограничивать вход пассажиров в автобусы
В Самаре на ряде маршрутов перевозчику запретят ограничивать вход пассажиров в автобусы
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
Самарчанка лишилась 51 тысячи, рублей оформив покупку через интернет
Самарчанка лишилась 51 тысячи, рублей оформив покупку через интернет
Число погибших в аварии в Ульяновской области выросло до 16
Число погибших в аварии в Ульяновской области выросло до 16
Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России
Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России
Развернутый в Оренбургской области триколор превосходит предыдущего рекордсмена, развернутого в Самарской области, на 288 м.
Свыше 3 тысяч жителей Оренбургской области развернули рекордный по размерам флаг России
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.13
-0.83
EUR 59.39
-1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Рязанова: кинопоказы, встречи, мастер-классы
На 2 месяца Струковский сад превратился в большую джазовую площадку
«Исторический парк» приглашает самарцев на День российского кино 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка лишилась 51 тысячи, рублей оформив покупку через интернет

22 августа 2022 09:28
67
Самарчанка лишилась 51 тысячи, рублей оформив покупку через интернет

Индивидуальная предпринимательница 1987 года рождения решила приобрести рейсмусовый станок.

Для этого она изучила предложения на Интернет-площадке бесплатных объявлений. В результате нашла пользователя, который продавал интересующий её товар. После обсуждения деталей поставки продавец попросил перечислить оплату в полном размере. Покупательница на названный собеседником номер счета перечислила 51 000 рублей. Через некоторое время жительница Самары написала продавцу сообщение с целью получить информацию о своем заказе, однако, продавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жертва мошенников в Самаре перевела на "безопасный" счет более 200 тыс. рублей
05 августа 2022, 10:27
Жертва мошенников в Самаре перевела на "безопасный" счет более 200 тыс. рублей
Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию. Криминал
1063
В Сызрани бывший ритуальный агент, используя базу данных клиентов "вешала" на них кредиты
05 августа 2022, 10:24
В Сызрани бывший ритуальный агент, используя базу данных клиентов "вешала" на них кредиты
К полицейским за помощью обратился представитель одного из банков. Он сообщил, что к ним стали поступать претензии от граждан. Криминал
1098
Самарский мебельный мошенник обманул покупателей на 8 миллионов
01 августа 2022, 11:57
Самарский мебельный мошенник обманул покупателей на 8 миллионов
Жертвами злоумышленника стали 33 человека - жители Московской, Самарской и Оренбургской областей. Криминал
1206
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
22 августа 2022  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
69
Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем воздушного флота России
21 августа 2022  12:39
Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем воздушного флота России
449
Обсудили вопрос профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
18 августа 2022  16:16
Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
762
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
1424
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
8009
Весь список