Самарчанка лишилась 145 тысяч вместо ремонта дома

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В полицию за помощью обратилась женщина, сообщившая, что житель Самары обманом похитил у нее 145 тысяч рублей. Полицейские установили, что заявитель договорилась с ранее незнакомым мужчиной, который неофициально трудился прорабом на стройке, о ремонте частного дома, расположенного в одном из садово-дачных товариществ, расположенных в Красноярском районе Самарской области.

«Ремонтник» съездил с женщиной на дачу, осмотрел «фронт работ» и сообщил, что строительные материалы сможет приобрести самостоятельно при получении на руки 150 тысяч рублей. При дальнейшем общении незнакомец сделал скидку в 5 тысяч рублей, и женщина, не оформляя договора об оказании услуг, привезла его домой, в одну из квартир Промышленного района областного центра, где передала последнему 145 тысяч рублей.

Через некоторое время заявитель, обнаружив, что строительные работы не проводятся, а найти нанятого специалиста своими силами не получится, обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и опросили очевидцев произошедшего, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации. Изучив полученную информацию, оперуполномоченные установили личность злоумышленника, задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за убийство, незаконный оборот оружия и наркотических средств отец двух малолетних детей сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что ввёл жительницу Самары в заблуждение, проводить строительные работы не собирался и потратил денежные средства на собственные нужды.

Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Кроме того, суд постановил взыскать с преступника в пользу потерпевшей денежные средства в размере сто сорок пять тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.