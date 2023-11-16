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Самарчанка хранила наркотики в газовой плите

16 ноября 2023 10:24
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Самарчанка хранила наркотики в газовой плите

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимая за незаконный оборот наркотиков жительница областного центра причастна к сбыту запрещенных веществ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали женщину на проспекте Юных Пионеров. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из кармана шорт задержанной свертки с веществом и более 30 свертков - в газовой плите, при осмотре ее квартиры.

Все изъятое оперуполномоченные направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является героин, общей массой свыше 80 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Следствием установлено, что расфасованный на малые дозы наркотик женщина планировала сбывать  с помощью тайников-закладок, организованных на территории города. Осуществить задуманное злоумышленница не смогла, так как ее оперативно задержали сотрудники полиции.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г.Самаре безработной жительнице областного центра предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный  в крупном размере).

По ходатайству органа следствия судом в отношении злоумышленницы на время предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении местной жительницы направлено в Промышленный районный суд г. Самара для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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