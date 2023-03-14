Самарчанка хотела заработать, потеряла 200 тыс.рублей

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Жительнице Самары 1973 года рождения, работающей в ООО, на телефон пришло смс-сообщение с предложением заработать в одном из маркетплейсов. Женщина решила откликнуться на предложение и перешла по указанной в сообщении ссылки в мессенджер. В чате собеседник рассказал о принципе работы и о том, что нужно создавать виртуальные заказы, однако для этого необходимо пополнить счет в личном кабинете.

Местная жительница выполнила указание и несколькими переводами пополнила счет на сумму более 200 000 рублей. После этого женщина решила вывести денежные средства, но ей это не удалось. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.