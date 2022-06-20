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Самарчанка хотела заработать игрой на бирже, но лишилась сбережений

20 июня 2022 12:32
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Самарчанка хотела заработать игрой на бирже, но лишилась сбережений

Безработная жительница областного центра 1972 года рождения нашла в сети Интернет сайт брокерской компании, которая позиционировала себя как надежного финансового партнера, способного взять на себя управление активами клиента. Из средств обратной связи сайт предлагал только возможность написать электронное письмо. Актуального номера телефона компания не предлагала. Ознакомившись с правилами, женщина оставила заявку, и с ней связался менеджер. Представитель брокера рассказал о том, почему стоит торговать именно через этого финансового партнера, какие бонусы он предоставляет своим инвесторам. Считая, что компания действительно предоставляет финансовые услуги, клиентка не стала проверять в Интернете информацию об организации, проверять ее юридический адрес. Следуя указаниям брокера, клиентка перевела на электронный кошелек свои сбережения в размере 624  000 рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь. Осознав, что ее обманули, девушка сообщила о произошедшем в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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