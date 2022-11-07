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Самарчанка хотела заработать, а лишилась всех сбережений

7 ноября 2022 10:49
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Самарчанка хотела выгодно заработать, а лишилась всех сбережений

Жительница Самары 1977 года рождения увидела в Интернете объявление о заработке при покупке и торговле акциями. Она перешла по ссылке на сайт, где заполнила анкету, указав номер телефона для обратной связи. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся экспертом интернет-платформы. Он сообщил, что в дальнейшем она может иметь стабильный заработок от приобретенных акций, но для этого необходимо участвовать в торгах и приобретать акции. Под руководством «эксперта» женщина купила акции предприятия, переведя почти 800 тысяч рублей на указанные злоумышленником банковские счета. Когда лже-аналитик перестал выходить на связь, женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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