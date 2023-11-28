Самарчанка хотела сменить работу и потеряла 3 млн рублей

81

В Самаре 54-летняя швея одного из обществ с ограниченной ответственностью лишь через две недели поняла, что ее обманули.

За 20 дней она перечислила на «биржу» около 3 млн рублей, которые брала в кредит в микрофинансовых организациях по указанию «куратора» под проценты.

Когда общение с «брокером» прекратилось, женщина не теряла надежду и пыталась дозвониться до него. Увидев в СМИ описание подобного ее случаю, обратилась в полицию.

Как распознать мошенника, который представляется сотрудником брокерской компании?

1. Навязчивые звонки в любое время суток. Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.

2. Звонки поступают с мобильного или скрытого номера. Имейте в виду, что у серьезной брокерской компании всегда есть единый телефонный номер – федеральный или местный.

3. Обещание баснословной прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки – 10 – 20% и более в неделю или месяц. При том, что ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование – всегда рискованная деятельность.

4. Отказ назвать адрес сайта брокерской компании. Отсутствие информации о ней в Интернете. Или на сайте компании нет сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных.

5. Отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках и с финансовыми инструментами за счет привлеченных денежных средств. Лицензия брокера – это документ, который подтверждает профессионализм и дает право заниматься финансовой деятельностью на фондовом рынке.

Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ.