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Самарчанка хотела помочь подруге, нарвалась на мошенника и лишилась более ста тысяч рублей

7 ноября 2024 11:43
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Самарчанка хотела помочь подруге, нарвалась на мошенника и лишилась более ста тысяч рублей

В Самаре повару столовой 1960 г.р. поступило сообщение в мессенджере от якобы её подруги. Она сообщила, что стоит в очереди в магазине, не может отойти к банкомату и попросила дать ей взаймы 2 000 рублей. Женщина выполнила просьбу «знакомой» и переслала требуемую сумму. Через некоторое время «подруга» вновь прислала сообщение, где написала, что хочет вернуть долг, но для этого ей нужны данные банковской карты. Женщина продиктовала цифры и вскоре обнаружила списание денежных средств в размере более ста тысяч рублей. Только после этого она сообразила позвонить подруге, но она сказала, что денег не занимала. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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