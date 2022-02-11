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Самарчанка хотела купить кресло и перевела деньги мошеннику

11 февраля 2022 11:41
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Самарчанка хотела купить кресло и перевела деньги мошеннику

Женщина ввела данные своей банковской карты на сайте, но так обещанную мебель и не получила.

45-летняя жительница г. Самары подбирала в интернете мягкую мебель в дом. В конце января текущего года на одном из сайтов в сети Интернет появилось объявление о продаже желаемой модели кресла. В этот же день покупательница списалась с продавцом и договорилась о безналичном расчете. Собеседник отправил доверчивой жительнице Самары ссылку, перейдя по которой она ввела данные своей банковской карты и перевела сумму предоплаты. После успешного списания денежных средств в размере 4900 рублей продавец перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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