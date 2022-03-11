Самарчанка хотела купить книги про Гарри Поттера, а стала жертвой мошенников

140

Будьте бдительны, проверяйте сайты и торговые площадки, где собираетесь приобрести товар.

Жительница Самары 1964 года рождения, на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет увидела объявление о продаже серии книг «Гарри Поттер». Женщина связалась с продавцом, который попросил ее перечислить оплату на банковскую карту. Получив ссылку для оплаты, она ввела данные банковской карты, трехзначный код, после чего произошло списание 6 350 рублей. Через несколько дней женщина решила обратиться в службу доставки, чтобы отследить свой заказ, однако не нашла посылку по указанному трек-номеру. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.