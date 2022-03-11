Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
Синоптики рассказали, когда в Самарской области начнется настоящая весна
Синоптики рассказали, когда в Самарской области начнется настоящая весна
Самарцы пожаловались на забитые пассажирами трамваи
Самарцы пожаловались на забитые пассажирами трамваи
Самарскую шоколадную фабрику пока не закрывают
Самарскую шоколадную фабрику пока не закрывают
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю
АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю
К лету авторынок может стать наполовину корейским и китайским
К лету авторынок может стать наполовину корейским и китайским
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 120.38
4.3
EUR 132.96
6.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка хотела купить книги про Гарри Поттера, а стала жертвой мошенников

11 марта 2022 10:10
140
Самарчанка хотела купить книги про Гарри Поттера, а стала жертвой мошенников

Будьте бдительны, проверяйте сайты и торговые площадки, где собираетесь приобрести товар.

Жительница Самары 1964 года рождения, на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет увидела объявление о продаже серии книг «Гарри Поттер». Женщина связалась с продавцом, который попросил ее перечислить оплату на банковскую карту. Получив ссылку для оплаты, она ввела данные банковской карты, трехзначный код, после чего произошло списание 6 350 рублей.  Через несколько дней женщина решила обратиться в службу доставки, чтобы отследить свой заказ, однако не нашла посылку по указанному трек-номеру. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.  По данному факту возбуждено уголовное дело.  

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинка хотела получать дивиденды, но лишилась 100 тысяч рублей
10 марта 2022, 09:48
Тольяттинка хотела получать дивиденды, но лишилась 100 тысяч рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на торговых платформах в сети Интернет. Криминал
338
Самарец решил купить мотобуксировщик, но его обманули
05 марта 2022, 11:00
Самарец решил купить мотобуксировщик, но его обманули
Не доверяйте продавцам товаров Интернете по якобы «выгодным» условиям. Криминал
1162
Жительница Жигулевска подозревается в мошенничестве при получении пособия по безработице
05 марта 2022, 10:29
Жительница Жигулевска подозревается в мошенничестве при получении пособия по безработице
Сотрудниками полиции установлено, что женщина, находясь в статусе безработного, заключила договор на трудоустройство. Криминал
716
В центре внимания
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
52
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1786
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
456
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1827
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона.
9 марта 2022  17:31
Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона
919
Весь список