Я нашел ошибку
Главные новости:
С заботой о людях: на здравоохранение Самарского региона направят дополнительные средства
С заботой о людях: на здравоохранение Самарского региона направят дополнительные средства
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
В Самарской области за сутки на 7 сентября коронавирус подтвердился у 460 человек
В Самарской области за сутки на 7 сентября коронавирус подтвердился у 460 человек
Специалисты по информационной безопасности со все России и из-за рубежа сразятся на финале VolgaCTF2021 в Самаре
Специалисты по информационной безопасности со все России и из-за рубежа сразятся на финале VolgaCTF2021 в Самаре
Умер художник-сценограф Борис Краснов
Умер художник-сценограф Борис Краснов
В России усилят санитарный контроль на въезде в страну
В России усилят санитарный контроль на въезде в страну
Самарчанка хотела купить игровую приставку и лишилась 54 тысяч рублей
Самарчанка хотела купить игровую приставку и лишилась 54 тысяч рублей
В вузе-участнике НОЦ Инженерия будущего прошло совещание по развитию проектов «Умного Агро»
В вузе-участнике НОЦ «Инженерия будущего» прошло совещание по развитию проектов «Умного Агро»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.95
0.1
EUR 86.57
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка хотела купить игровую приставку и лишилась 54 тысяч рублей

7 сентября 2021 12:53
96
Самарчанка хотела купить игровую приставку и лишилась 54 тысяч рублей

Не доверяйте продавцам товаров в Интернете, которые сразу же просят оплатить покупку онлайн-переводом.


Так, жительница Самары 1994 года рождения на одном из сайтов увидела объявление о продаже игровой приставки. Девушка связалась с продавцом через мессенджер. Во время переписки незнакомец прислал ссылку, перейдя по которой якобы можно было бы оплатить товар онлайн. Девушка ввела данные своей банковской карты и с ее счета были списаны денежные средства в размере 54 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: интернет-мошенники мошенник

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Арбитражная управляющая одной из ассоциаций Тольятти перевела мошеннику 90 тысяч рублей
23 июля 2021, 09:19
Арбитражная управляющая одной из ассоциаций Тольятти перевела мошеннику 90 тысяч рублей
Тот сообщил, что с ее банковским счетом производятся подозрительные операции. Криминал
732
Самарец взял кредит, чтобы отдать деньги мошеннику
15 июля 2021, 11:50
Самарец взял кредит, чтобы отдать деньги мошеннику
Не доверяйте незнакомцам, которые предлагают легкий заработок в Интернете. Криминал
643
Массажистка из Тольятти перечислила более 105 тысяч рублей мошеннику
09 июля 2021, 09:25
Массажистка из Тольятти перечислила более 105 тысяч рублей мошеннику
Остерегайтесь мошеннических схем при использовании онлайн-бирж, где обещают неоправданно высокую прибыль. Криминал
651
В центре внимания
С заботой о людях: на здравоохранение Самарского региона направят дополнительные средства
7 сентября 2021  13:43
С заботой о людях: на здравоохранение Самарского региона направят дополнительные средства
2
В Самарской области за сутки на 7 сентября коронавирус подтвердился у 460 человек
7 сентября 2021  13:27
В Самарской области за сутки на 7 сентября коронавирус подтвердился у 460 человек
44
Изменяется график движения некоторых пригородных поездов на участке Самара — Похвистнево
7 сентября 2021  12:12
Изменяется график движения некоторых пригородных поездов на участке Самара — Похвистнево
119
В Ставропольском районе завершают реконструкцию дороги Тольятти – Ягодное по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
7 сентября 2021  11:14
В Ставропольском районе завершают реконструкцию дороги Тольятти – Ягодное по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
206
В Самарской области органы социальной защиты всего предоставляют 124 меры социальной поддержки
7 сентября 2021  11:06
В Самарской области органы социальной защиты всего предоставляют 124 меры социальной поддержки
162
Весь список