Самарчанка хотела купить игровую приставку и лишилась 54 тысяч рублей

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Не доверяйте продавцам товаров в Интернете, которые сразу же просят оплатить покупку онлайн-переводом.



Так, жительница Самары 1994 года рождения на одном из сайтов увидела объявление о продаже игровой приставки. Девушка связалась с продавцом через мессенджер. Во время переписки незнакомец прислал ссылку, перейдя по которой якобы можно было бы оплатить товар онлайн. Девушка ввела данные своей банковской карты и с ее счета были списаны денежные средства в размере 54 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.