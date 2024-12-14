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Россиянам рассказали о новом способе мошенничества при помощи уведомлений о посылках

14 декабря 2024 12:12
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Россиянам рассказали о новом способе мошенничества при помощи уведомлений о посылках

Специалисты выявили новую уловку мошенников, которые при помощи сообщений о поступлении посылки получают доступ к персональным данным и платежным реквизитам. Об этом 14 декабря сообщила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«В последнее время мы стали получать сигналы о росте случаев обмана с использованием ссылок из поддельных сообщений от известных служб доставки. Якобы жертве приходит сообщение о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке», — рассказала Храпунова в беседе с «РИА Новости».

Более того, она добавила, что при переходе по ссылке жертва попадает на поддельный сайт сервиса по доставке, который полностью выглядит как оригинал. После этого у получателя запрашивают персональные данные и платежные реквизиты.

Резюмируя, Харпунова напомнила, что крайне опасно переходить по ссылкам от неизвестных пользователей и организаций, особенно если никакая посылка не ожидается, пишут "Известия". 

Теги: Мошенники

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