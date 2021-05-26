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Россиян предупреждают о новой схеме телефонных мошенников. В последнее время злоумышленники стали часто звонить от имени следователей, предлагая поучаствовать в некой операции государственной важности.

В рамках этой схемы жертву убеждают снять со счета свои деньги и отнести их в другой банк, сообщил ТАСС зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За участие в спецоперации даже обещают позже наградить орденом. "К сожалению, люди иногда этому верят", – сказал Кузнецов.

Зампред Сбербанка также отметил, что сейчас все больше россиян знают о телефонном мошенничестве, однако злоумышленники постоянно придумывают новые схемы и уловки.