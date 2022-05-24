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Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

24 мая 2022 13:41
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Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему — они представляются сотрудниками банков и заявляют, что их недобросовестные коллеги пытаются украсть деньги со счета клиента, убедился корреспондент РИА Новости.

Неизвестный позвонил журналисту с городского номера, представился сотрудником банка и заявил, что в настоящее время его недобросовестные коллеги пытаются списать деньги со счета "жертвы". По его утверждению, для того, чтобы предотвратить хищение, необходимо сотрудничать с позвонившим, в противном случае клиента банка ждет финансовая и уголовная ответственность, так как "счет используется для незаконных целей".

Существование такой легенды и то, что подобная схема носит все признаки мошенничества, подтвердила агентству директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

"Сообщения о звонках от "добросовестных" сотрудников банка, пытающихся разоблачить своих недобросовестных коллег и запрашивающих для этого сведения у клиентов, поступают в "Мошеловку" с недавнего времени", - рассказала она РИА Новости.

По словам эксперта, в этой легенде есть сразу несколько признаков попытки мошенничества. Во-первых, если сотрудник банка подозревает своих коллег в недобросовестных намерениях, то — по инструкции — он должен сообщить об этом в службу безопасности в соответствии с внутренними требованиями, протоколами и инструкциями кредитной организации. Во-вторых, для проведения таких проверок у уполномоченных сотрудников банка есть все необходимые данные, и нет никакой нужды уточнять их у клиента.

В-третьих, если сотрудники банка совершают недобросовестные действия со счетом клиента без его на то указаний, то никакой финансовой и уголовной ответственности владелец счета не несет. Существует специальный порядок сбора сведений и доказательств совершения преступления, и ни одна из этих процедур не подразумевает предоставление данных по телефону – все должно быть задокументировано и запротоколировано, пояснила Лазарева.

"Так что здесь налицо попытки мошеннических атак с трансформацией старой легенды. Мошенники что угодно скажут, чтобы напугать человека, и угроза уголовной ответственности в их арсенале – серьезный аргумент, который рассчитан на мнительных граждан с низким уровнем правовой и финансовой грамотности", - отметила эксперт.

Теги: Мошенники

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