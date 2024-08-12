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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами» и «Госключом»

12 августа 2024 09:08
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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами» и «Госключом»

Мошенники начали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Об этом сообщила газете «Известия» координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Сначала мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», потом загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами пользователя. Он получает сообщение о том, что доверенность нужно подписать в «Госключе». Далее звонит якобы сотрудник органов, который под угрозой потери денежных средств убеждает жертву подписать доверенность. Второй звонок делает уже «настоящий» сотрудник, объявляя жертве, что она попала в лапы мошенников, и ей нужно срочно перевести деньги на безопасный счет.

«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе», — сказала Лазарева.

Она отметила, что информация об этой мошеннической схеме получена от людей, которых не удалось обмануть. Сейчас злоумышленники активно тестируют новый способ на людях пенсионного и среднего возраста, добавила она, пишет Газета. 

Теги: Мошенники

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