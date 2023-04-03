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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиян предупредили о мошенничестве с «подтверждением доставки» на маркетплейсах

3 апреля 2023 13:29
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Россиян предупредили о мошенничестве с «подтверждением доставки» на маркетплейсах

Россияне столкнулись с еще одной мошеннической схемой на известных маркетплейсах: злоумышленники выманивают у людей логины и пароли от аккаунтов на онлайн-платформах, отменяют оформленные покупки и возвращают за них деньги на свои банковские карты.

Схема монетизации в данном случае предельно проста. Когда злоумышленники получают доступ к аккаунту, они привязывают к нему свою банковскую карту и отменяют заказ, после чего деньги за товар возвращаются, но уже не на счет жертвы, а на счет мошенника.

В социальных сетях и мессенджере Telegram мошенниками покупается реклама, в которой говорится о том, что многие популярные товары продаются за полцены, либо вообще за «рубль».

В тексте рекламы приведена ссылка, которая ведет на маркетплейс. Пользователь переходит по ссылке, после чего покупает товар по сильно заниженной стоимости, а после с ним связываются мошенники.

Дальше сценарии могут быть очень разными.

Например, жертве сообщают, что купленный товар закончился, возвращают деньги и предлагают перейти в WhatsApp для того, чтобы отправить “с другого склада”. Человек соглашается, так как наличие продавца магазина на маркетплейсе вызывает доверие, переводит деньги на другой счет, после чего продавец “пропадает”.

При краже чужого аккаунта мошенники могут на конспиративный адрес заказать дорогие товары за счет жертвы, получить его, и после перепродать, пишет Газета.

Теги: Мошенники

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