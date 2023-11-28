Россиян предупредили, что новая цель мошенников — дети

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Мошенники осваивают новые способы вовлечения детей в преступные схемы. Аферисты находят подростков в привычной для них среде — онлайн. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как правило, злоумышленники пытаются добраться до банковской карты родителей или самих детей. "Им удается безошибочно играть на качествах, присущих детям и подросткам, — доверчивости, неумении критически мыслить, легком отношении к деньгам, дефиците общения и жажде поощрения и признания", — объясняет эксперт.

Один из способов обмана — подростку приходит сообщение от имени популярного блогера о подарке, для получения которого необходимо прислать реквизиты карты, на которую и поступит "заветный выигрыш". Далее мошенник выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета, рассказывает Соловьев.

Набирает популярность и схема с легким заработком, например, за просмотры видеороликов популярных блогеров, оценку картинок и отелей, голосование в рейтингах. Перед началом "работы" злоумышленник отправляет ребенку ссылку и просит ввести банковские данные карты родителя, а также код из СМС-уведомления, объяснив, что по этим реквизитам в дальнейшем будет оплачивать услугу. После ввода СМС все средства со счета списываются.

"Отдельной популярностью пользуются онлайн-игры, в которых популярно за деньги повышать уровень игрока, покупать дополнительные возможности и переходить на более высокий игровой уровень. И здесь игрокам приходится вводить данные банковских карт для оплаты", — подчеркивает юрист.

Есть интерес у мошенников и к информации, содержащейся в ноутбуках и компьютерах. Завладеть ею им помогают ссылки-ловушки. Их направляют подросткам с предложением посмотреть интересные фотографии "с вечеринки или концерта".

Нередко подростки становятся объектами обмана от имени своих "друзей", просящих в долг на пару дней или оказавшихся в "трудной жизненной ситуации".

И, наконец, ставшая уже классической схема, когда взрослым присылают ссылку с просьбой проголосовать в конкурсе за ребенка. И в результате взламывают аккаунт на Госуслугах или оформляют на жертв обмана микрозаймы.

Подросткам, как и взрослым, надо соблюдать простые правила — не переходить по незнакомым ссылкам, не вводить данные банковских карт без проверки добросовестности контрагента. "Не следует верить информации о выигрышах, платить деньги за участие в челленджах и обольщаться легким заработком. Надо лично перепроверять любые сообщения с просьбой о переводе денег, поступившие даже от близких друзей и родственников", — подытожил Соловьев.