Росгвардейцы задержали в Самаре жителя Новосибирска с наркотиками

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В вечернее время сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. Во дворе одного из домов на проспекте Металлургов стражи правопорядка задержали за мелкое хулиганство жителя Новосибирска 2001 года рождения.

Росгвардейцы обратили внимание на то, что при проверке документов молодой человек заметно нервничал. Во время дальнейшего общения задержанный признался патрульным, что хранит при себе запрещенные вещества.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного был изъят сверток с наркотиком синтетического происхождения общей массой 0,52 грамма.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств».