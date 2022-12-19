Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области все еще непогода
В Самарской области все еще непогода
Росгвардейцы задержали в Самаре жителя Новосибирска с наркотиками
Росгвардейцы задержали в Самаре жителя Новосибирска с наркотиками
Названы сроки приостановки движения по Крымскому мосту
Названы сроки приостановки движения по Крымскому мосту
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
На празднование Нового года и январские каникулы в Самаре потратят на 1,3 тыс. меньше, чем в прошлом году
На празднование Нового года и январские каникулы в Самаре потратят на 1,3 тыс. меньше, чем в прошлом году
Глава Самары прокомментировала погодный катаклизм
Глава Самары прокомментировала погодный катаклизм в городе
Курс рубля снизился до минимума с мая
Курс рубля снизился до минимума с мая
В МИД предупредили о последствиях ценового потолка на газ
В МИД предупредили о последствиях ценового потолка на газ
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 64.61
0.31
EUR 68.78
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Росгвардейцы задержали в Самаре жителя Новосибирска с наркотиками

19 декабря 2022 10:15
58
Росгвардейцы задержали в Самаре жителя Новосибирска с наркотиками

В вечернее время сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. Во дворе одного из домов на проспекте Металлургов стражи правопорядка задержали за мелкое хулиганство жителя Новосибирска 2001 года рождения. 

Росгвардейцы обратили внимание на то, что при проверке документов молодой человек заметно нервничал. Во время дальнейшего общения задержанный признался патрульным, что хранит при себе запрещенные вещества. 

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного был изъят сверток с наркотиком синтетического происхождения общей массой 0,52 грамма. 

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств».

Теги: Росгвардия Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
02 сентября 2022, 13:03
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
В ходе беседы с росгвардейцами мужчина заметно нервничал и вскоре признался, что имеет при себе свертки с наркотическим веществом. Криминал
1581
Патруль Рогсвардии задержал в Самаре подозреваемого в наркоторговле
02 марта 2022, 10:17
Патруль Рогсвардии задержал в Самаре подозреваемого в наркоторговле
Ощий вес изъятого у правонарушителя наркотического вещества составляет около 2 кг. Криминал
2134
В Самаре сотрудники Росгвардии приняли участие в реализации проекта «Территория без наркотиков»
22 ноября 2021, 13:13
В Самаре сотрудники Росгвардии приняли участие в реализации проекта «Территория без наркотиков»
С инициативой проведения подобной встречи в Управление Росгвардии по Самарской области обратился преподавательский состав учебного заведения. Общество
1123
В центре внимания
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
18 декабря 2022  13:21
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
501
Дмитрий Азаров отметил задачи, которые стоят перед регионом в следующем году, и ответил на актуальные вопросы земляков.
16 декабря 2022  16:38
В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы жителей региона
665
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
16 декабря 2022  13:28
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
577
В Самаре открыли каток на площади Славы
16 декабря 2022  12:03
В Самаре открыли каток на площади Славы
533
в Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
16 декабря 2022  11:55
В Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
676
Весь список