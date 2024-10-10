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Росгвардейцы предотвратили кражу из гипермаркета в Самаре

10 октября 2024 10:16
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Росгвардейцы предотвратили кражу из гипермаркета в Самаре

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Кировском районе региональной столицы. От дежурного стражи правопорядка получили сообщение о сработавшей «тревожной кнопке» - их помощь потребовалась в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе. Росгвардейцы незамедлительно выехали по указанному адресу.

К прибывшим на место происшествия патрульным обратились представители службы безопасности крупной торговой сети. Они объяснили, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который намеревается похитить различные товары — средства личной гигиены и автоаксессуары мужчина спрятал под одеждой. Росгвардейцы задержали его в тот момент, когда он пересекал линию касс.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного мужчину своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные товары стоимостью 3 тысячи рублей изъяты.

Теги: Росгвардия

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