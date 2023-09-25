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Растет количество случаев, связанных с оплатой услуг на мошеннических сайтах и маркетплейсах

25 сентября 2023 13:16
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Растет количество случаев, связанных с оплатой услуг на мошеннических сайтах и маркетплейсах

«АльфаСтрахование» провела анализ убытков по банковским картам за последний год и сравнительный анализ с предыдущими годами и выяснила, что растет количество случаев, связанных с оплатой услуг на мошеннических сайтах и маркетплейсах. 

В 2022 г. чаще всего владельцы банковских карт страдали от мошеннических действий третьих лиц. Основным страховым случаем было несанкционированное снятие денег с карты, в том числе и в результате телефонного мошенничества. Сейчас тенденция меняется. 

Используются разные схемы. Например, один из клиентов «АльфаСтрахование» заказал в интернет-магазине бытовую технику, видимо, на не проверенном ресурсе. Товар так и не удалось получить. Полиция установила, что деньги ушли на счет мошенников.

Еще один способ незаконного получения денег с карты – при оплате по фишинговой ссылке. Мошенники предлагают продукт или услугу (например, льготную путевку, другие услуги/товары), для оплаты присылают ссылку в сообщении, воспользовавшись которой, владелец карты самостоятельно оплачивает предложенную услугу или товар, таким образом деньги уходят преступникам. По сравнению с прошлым годом количество таких случаев выросло на 58%. 

«Мы зафиксировали некоторый рост убытков по картам в целом. Такие схемы стали появляться больше во второй половине прошлого года. Например, по схеме с фишинговыми ссылками только за год отмечается рост выплат в два раза. Остаются распространенными и кражи карт вместе с телефоном, взломы IP-адресов клиентов, кража данных карт посредством различных программ с вирусами. По таким случаям с июля прошлого года «АльфаСтрахование» выплатила еще 750 тыс. руб. Оптимально при такой ситуации распространения новых мошеннических схем, конечно, повышать собственную бдительность и не пользоваться непроверенными ресурсами для покупок, а также использовать страховые программы, чтобы в случае доказанного факта мошенничества иметь возможность компенсировать полученный ущерб», – говорит Татьяна Ходеева, руководитель управления страхования имущества физлиц «АльфаСтрахование».

 

Теги: Мошенники

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