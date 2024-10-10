Пытаясь не стать жертвой преступников, самарская уборщица подарила мошенникам 1,3 млн рублей

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В Самаре женщине 1967г.р, работающей уборщицей в одном из ООО, позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что у него есть сведения, что группа мошенников оформила на нее кредит и он хочет оказать помощь в аннулировании этого кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит и перевести на счет, указанной им карты, затем деньги вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Женщина поверила, взяла кредит и перевела более 1 300 000р. как указал звонивший, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.