Пытавшаяся заняться инвестициями самарчанка отдала 200 тысяч мошенникам

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В отдел полиции Самарской области за помощью обратилась 36-летняя жительница областного центра с заявлением о хищении 200 тысяч рублей.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, сотрудниками полиции установлено, что женщине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который предложил выгодно вложить денежные средства.

Звонивший убедил самарчанку перевести 200 тысяч рублей на несколько указанных им банковских счетов. Аферист пояснил, что через короткое время женщина сможет получить большой доход инвестируя в ценные бумаги. Следуя инструкциям мошенника, жительница областного центра перевела все свои сбережения. После этого мужчина перестал выходить на связь, а самарчанка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.