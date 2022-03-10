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Пьяный тольяттинец убил одну сестру и ранил другую и отца

10 марта 2022 12:16
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Пьяный тольяттинец убил одну сестру и ранил другую и отца

В Тольятти продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1991 года рождения.

По версии следствия, 6 марта 2022 года в ночное время между  подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и одной из его старших сестер 1976 года рождения на почве разногласий по бытовым вопросам произошла ссора, в ходе которой молодой человек нанес ей множественные удары ножом в область груди. Далее, подозреваемый несколько раз ударил ножом отца, зашедшего в комнату, после чего, выходя из квартиры, на лестничной площадке встретился с младшей из сестер и так же нанес ей не менее 20 ударов ножом и покинул место преступления. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время пострадавшие мужчина 1953 года рождения и его 45-летняя дочь находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь.

Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.

Теги: Убийство Уголовное дело

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