Пьяная молодая самарчанка сообщала о минировании ТЦ

117

Жительница г. Самары, решившая доставить неприятности своему бывшему возлюбленному, заплатила штраф в 300 тысяч рублей.

Девушка из г. Самары, будучи в состоянию алкогольного опьянения, решила из хулиганских побуждений сообщить о том, что один из торговых центров города якобы заминирован. Идея совершить противоправные действия пришла к ней поздно ночью, после того, как они поругались с бывшим возлюбленным, который работал в данном торговом центре.

Суд признал девушку виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении «шутницы» возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудник Службы проинформировал должницу о последствиях неисполнения судебного решения и предупредил о возможности замены наказания на более строгое.

Не желая сталкиваться с последствия в виде лишения свободы, девушка полностью выплатила уголовный штраф.