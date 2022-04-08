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Программист из Похвистнево получил взятку в размере 78 тысяч рублей

8 апреля 2022 11:52
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Программист из Похвистнево получил взятку в размере 78 тысяч рублей

По данным полицейских, подозреваемый - ранее не судимый житель г. Похвистнево, программист одного из государственных казенных учреждений 1961 года рождения, находясь в личном автомобиле возле городского физкультурно-оздоровительного комплекса получил от местного жителя незаконное денежное вознаграждение в размере 78 тысяч рублей якобы за оказание помощи в получении двух водительских удостоверений без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи теоретической и практической части экзаменов. 

В настоящее время по материалам, собранным оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Похвистневский», СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание.

Теги: Полиция

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