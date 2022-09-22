Приобретая мобильный телефон через Интернет, руководитель юротдела в Самаре стал жертвой обмана

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Мужчина 1974 года рождения, руководитель юридического отдела крупного завода, решил приобрести сотовое устройство. В социальных сетях он нашел заманчивое объявление и связался посредством чата с продавцом. После оплаты заказа с помощью банковской карты на сумму 15 000 рублей мужчина попытался узнать дату поставки товара, но продавец на связь не вышел. Когда прошло время, а товар так и не пришел, «покупатель» понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.