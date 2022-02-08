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Пресечена деятельность адвоката Палаты адвокатов Самарской области, причастного к мошенническим действиям

8 февраля 2022 12:34
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Пресечена деятельность адвоката Палаты адвокатов Самарской области, причастного к мошенническим действиям

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность адвоката Палаты адвокатов Самарской области, причастного к мошенническим действиям.

Установлено, что в мае 2020 года указанное лицо предложило своему подзащитному, жителю г. Тольятти, обвиняемому в совершении ДТП,
за денежное вознаграждение решить вопрос о смягчении уголовной ответственности и назначении ему наказания не связанного с лишением свободы. При этом реальной возможности исполнить данные обещания перед подзащитным он не имел и путем злоупотребления доверием планировал присвоить полученные денежные средства. Осуществить свой преступный умысел адвокат не смог, так как был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении части денежных средств.

СУ СК России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. 

Ставропольский районный суд Самарской области признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.30 и ч.2 ст.159 УК РФ, назначив ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.


 

Теги: Мошенники

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