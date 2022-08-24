Преподаватель воскресной школы в Подмосковье поджег кабинет и зарезал настоятеля храма

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Преподаватель воскресной школы в подмосковном Домодедово поджег кабинет и зарезал настоятеля церкви Николая Чудотворца, сообщают правоохранительные ведомства.

"Задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве настоятеля храма и уничтожении имущества (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

По данным следствия, 24 августа подозреваемый совершил поджог в кабинете воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Отмечается, что в какой-то момент туда вошел настоятель храма. Следствие полагает, что мужчина напал на священника, нанеся ему колото-резаное ранение. Настоятель скончался на месте. Сообщается, что очевидцы вызвали силовиков, которые задержали мужчину.

Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, подозреваемым является преподавателем воскресной школы, он напал на настоятеля с ножом. Ход расследования уголовного дела поставлен Домодедовской городской прокуратурой на контроль.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления, проводится осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, ведутся допросы свидетелей и очевидцев, а также подозреваемого, планируется назначение ряда экспертиз, пишет РИА Новости.