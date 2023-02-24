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Пожилой тольяттинец поджег машину молодой соседки

24 февраля 2023 13:45
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Пожилой тольяттинец поджег машину молодой соседки

Потерпевшая оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере 100 тысяч рублей.

15 февраля текущего года в  вечернее время в дежурную часть отдела полиции по Центральному району города Тольятти поступило сообщение от водителя такси, который стал очевидцем поджога автомобиля.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя приметы злоумышленника и направление в котором он скрылся, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу ближайшие патрули и следственно-оперативную группу. 

Находившийся на маршруте патрулирования пеший наряд сотрудников патрульно-постовой  службы полиции  получил информацию о совершенном преступлении и незамедлительно выдвинулся по указанному адресу. В ходе отработки прилегающей к месту происшествия территории, в одном из подъездов жилого дома  сотрудники полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, но был задержан и передан  прибывшей следственно-оперативной группе. В отделе полиции  74-летний местный житель, от одежды которого сильно пахло бензином, признал вину в совершенном противоправном деянии, при этом мотивы и цели поджога автомобиля ранее незнакомой 30-летней соседки пояснить не смог.  Потерпевшая оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере 100 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее судимого за покушение на убийство подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Теги: Уголовное дело

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