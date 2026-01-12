Пожилая жительница Самарской области отдала мошеннице 230 000 рублей

Женщина 1938 года рождения стала жертвой мошенницы, которая обманула ее на сумму 230 000 рублей. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что ей поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником правоохранительных органов и убедила, что ее родственник попал в ДТП и, чтобы избежать ответственности необходимо срочно передать денежные средства курьеру. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленницы и хранившееся дома деньги, передала неизвестной у своего дома. Неизвестная перестала выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.