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Пожилая тольяттинка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

30 июля 2025 11:42
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Пожилая тольяттинка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

В отдел полиции Тольятти обратилась 76-летняя местная жительница с заявлением о хищении 400 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон через мессенджер от неизвестного человека, который представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета женщины пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на“безопасный счет”.

Жительница Тольятти выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, перевела все свои накопления на указанные реквизиты. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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