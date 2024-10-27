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Появился новый метод мошенников, претворяющихся сотрудниками ЖКХ

27 октября 2024 11:09
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появился новый метод мошенников, претворяющихся сотрудниками ЖКХ

В Московской области распространяется новый вид мошенничества, связанный с вымогательством денег под видом долгов за коммунальные услуги. Злоумышленники выдают себя за сотрудников ЖКХ, контактируя с жителями региона по телефону, через СМС или мессенджеры, сообщил председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

«В последние дни жители Подмосковья стали жертвами мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за коммунальных работников. Они связываются с гражданами по телефону, отправляют СМС или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за услуги», — поделился Чаплин в беседе с РИА Новости.

Для защиты от таких афер депутат дал несколько советов: не делиться личными данными по телефону или в сообщениях, проверять номера звонящих и обращаться за подтверждением информации в официальные службы. Он также рекомендовал сохранять все подозрительные сообщения и уведомления для возможного обращения в правоохранительные органы, пишет Ура.ру

Теги: Мошенники

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