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Повар из Тольятти потеряла из-за мошенников более 60 тысяч рублей

29 сентября 2024 11:26
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Повар из Тольятти потеряла из-за мошенников более 60 тысяч рублей

В будний день на телефон 59-летней женщине, работающей поваром в точке общепита позвонил неизвестный и, представившись сотрудником оптовой продуктовой базы, сообщил, что ее руководитель заказал для кухни продукты. Затем неизвестный уточнил, что начальник женщины сказал, что повар должна оплатить доставку. В связи с этим сейчас ей на телефон поступит смс и денежные средства спишутся с ее счета автоматически, после того, как она продиктует числовую комбинацию. Доверившись, женщина сообщила код и тем самым подтвердила списание более 60 тысяч рублей. Незнакомец попросил ожидать доставку в ближайшее время и отключился. Не дождавшись в вечернее время курьера, работница кухни позвонила директору, и, осознав, что тот не заказывал оптовую доставку продуктов и она стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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