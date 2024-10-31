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Полмиллиона отдала в Самаре воспитательница детсада мошенникам за сохранение своего вклада

31 октября 2024 10:06
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Полмиллиона отдала в Самаре воспитательница детсада мошенникам за сохранение своего вклада

В Самаре воспитательнице детского сада 1998г.р. поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что в отношении её банковского вклада совершаются подозрительные операции. Женщина поверила аферисту и хотела сама снять все, накопленные на покупку автомобиля, средства, о чем сообщила звонившему, на что мошенник убедил женщину, что пока она доедет до банка и совершит финансовую операцию деньги, будут похищены. Звонивший убедил ее срочно перевести все деньги на указанный им счет. Потерпевшая перевела аферисту более 500 тысяч рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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