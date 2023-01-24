Полиция предупреждает самарцев о мошенниках

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Жителям региона рассказали, как обезопасить себя от злоумышленников.

В рамках профилактики мошенничества сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с общественниками при территориальном органе встретились со студентами колледжа. Оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска территориального органа Елена Карапетян рассказала, что одним из наиболее распространенных способов обмана по-прежнему остается интернет-мошенничество. Майор полиции объяснила ребятам, что при совершении покупки через Интернет необходимо обращать внимание на данные продавца: если он указал минимум информации о себе и оставил только адрес электронного ящика, то это может быть мошенник. Елена Александровна посоветовала студентам осторожнее относиться к товарам со слишком заниженной ценой. Сотрудница полиции объяснила, что нельзя переводить деньги, не получив товар, а также не стоит переходить по незнакомым ссылкам: так можно попасть на фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники могут завладеть персональной информацией. Представитель общественного совета при Управлении Николай Шахов напомнил ребятам важные правила, которые нужно соблюдать при общении в Интернете, социальных сетях и мессенджерах, а также при размещении личной информации на своих страницах. Ни в коем случае нельзя указывать персональные данные, разглашать пароли от своего аккаунта.

А сотрудники ОМВД России по Волжскому району рассказали прохожим о наиболее распространенных способах обмана, акцентировав внимание на мошенничестве по телефону. Наиболее распространенными предлогами являются звонки от якобы работников банка и сотрудников силовых структур, предложения несуществующих компенсаций и выплат, перевод денег на «безопасный счет», схема «Ваш родственник попал в ДТП». Полицейские призвали не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. При утере платежной карты необходимо немедленно позвонить по номеру «горячей линии» обсуживаемого банка и заблокировать карту.

В завершение мероприятий сотрудники полиции вручили каждому памятки с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.