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Полицейские задержали женщину, оформившую четыре микрозайма на имя своей знакомой в Самарской области

28 июня 2021 10:49
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Полицейские задержали женщину, оформившую четыре микрозайма на имя своей знакомой в Самарской области

К участковому Похвистневского отдела полиции обратилась жительница села Старый Аманак Похвистневского района с заявлением о том, что на её телефон приходят СМС-сообщения о необходимости оплаты займов, которые она не оформляла.

В ходе опроса заявительница пояснила, что периодически давала свой мобильный телефон своей односельчанке для просмотра страниц социальных сетей.

Полицейские изучили выписки из банковского счета потерпевшей и установили, что денежные средства полученные с микро займов сразу же переводились нескольким гражданам, а они в свою очередь - одной и той же женщине. В результате под подозрение в совершении преступления попала знакомая потерпевшей, ранее судимая за нанесение побоев и угрозу жизни человеку 37-летняя жительница села Старый Аманак и в ходе опроса она не стала скрывать своей причастности к оформлению микро займов. Женщина пояснила, что находится в сложной финансовой ситуации, а просматривая телефон своей односельчанки увидела фото ее паспорта, в результате чего у неё возник умысел воспользоваться услугами микрофинансовых компаний на чужое имя. Общий ущерб от мошеннических действий составил более 34 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: микрозайм уголовное дело

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