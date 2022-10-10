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Полицейские задержали угонщика мотоцикла в Самарской области

10 октября 2022 11:59
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Полицейские задержали угонщика мотоцикла в Самарской области

Помощь сотрудникам полиции оказал неравнодушный водитель большегруза.

 

7 октября 2022 г. в дежурную часть Отделения  МВД России по Большечерниговскому району обратился за помощью 34-летний житель села Большая Черниговка, который сообщил,  что со двора его частного дома похищен мотоцикл марки «Motolend 250-ALT». Сотрудник дежурной части уточнил приметы похищенного транспортного средства, ориентировал на розыск личный состав отделения полиции, направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

По указанному адресу полицейские осмотрели территорию, опросили заявителя и жителей близлежащих домов, проверили на причастность к происшествию лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих неподалеку.

Через несколько часов, от водителя фуры, движущегося в направлении города Самара, полицейским поступила информация о том, что ему на встречу попался мотоцикл без государственных регистрационных знаков, водитель которого ведет себя неадекватно. Сотрудники ДПС незамедлительно выехали для проверки полученной информации. На 145 км автодороги Самара – Большая Черниговка полицейские заметили лежащий на проезжей части мотоцикл, схожий по описанию с похищенным, с механическими повреждениями и уходящего от него мужчину. Сотрудники полиции задержали мужчину, оказали ему первую медицинскую помощь, вызвали на место медиков и зафиксировали факт дорожно-транспортного происшествия. Врачи после обследования рекомендовали мужчине амбулаторное лечение.

В ходе опроса полицейскими, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель села Большая Черниговка 1969 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Мотоцикл возвращен законному владельцу.

Теги: Уголовное дело

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