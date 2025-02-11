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Полицейские задержали фигурантов хищения телефонными мошенниками 421 млн рублей у жительницы Самары
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Полицейские задержали фигурантов хищения телефонными мошенниками 421 млн рублей у жительницы Самары

11 февраля 2025 10:15
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Полицейские задержали фигурантов хищения телефонными мошенниками 421 млн рублей у жительницы Самары

Предварительно установлено, что в отношении жительницы Самары телефонные мошенники применили распространенную схему. Звонившие представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов. Женщине сообщили о попытках несанкционированно перевести средства с ее банковского счета для финансирования ВСУ. После чего убедили в необходимости обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на так называемый безопасный счет.

Следуя указаниям злоумышленников, потерпевшая в течение нескольких дней обналичивала вклады в одном из банков и передавала деньги незнакомцам. Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию.

 Оперативники опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, провели анализ телефонных переговоров потерпевшей. Использование современных технологий позволило составить ориентировку с описанием примет подозреваемых, которая была распространена среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

 В результате проделанной работы полицейскими был задержан ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. По имеющимся данным, он арендовал в Самаре дом для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег.

 В ходе командировки в соседний регион оперативниками в жилище фигуранта проведен обыск. Обнаружен телефон, который использовался при совершении хищения, а также денежные средства в размере 600 тысяч рублей и 300 долларов США.

 Следственные действия также проведены в одной из квартир в городе Солнечногорске Московской области, где проживает второй, 40-летний задержанный. В ходе обыска полицейскими изъяты 1,8 млн рублей, телефон и автомобиль, который мужчина предположительно приобрел за похищенные деньги.

 В жилище еще одного подозреваемого из Саратова были найдены денежные средства в размере 860 тысяч рублей. По предварительной информации, за счет похищенных средств также был погашен ипотечный кредит на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск.

 У четвертого фигуранта – ранее судимого за кражу жителя Саратова – изъято 255 тысяч рублей.

По словам подозреваемых, криминальную подработку они нашли через мессенджер. Анонимный работодатель сообщил, что они будут должны забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент.

 Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время задержанные фигуранты заключены под стражу. Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов, соучастников и организаторов противоправной деятельности.

Теги: Мошенники

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