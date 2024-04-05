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Полицейские обнаружили и изъяли у самарца метадон

5 апреля 2024 09:56
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Полицейские обнаружили и изъяли у самарца метадон

В Самаре в полицию поступила информация о том, что местный житель 1989 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Оперативники задержали мужчину на ул. Черноморской. На вопрос полицейских о наличии при нем запрещенных веществ, в присутствии понятых, добровольно выдал из кармана куртки сверток, содержащий вещество. Полицейские направили изъятое на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством метадон, массой 0,25 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе следствия установлено, что мужчина ранее судим за причастность к незаконному обороту наркотиков и совершение разбоя, работает грузчиком, запрещенное вещество приобрёл для личного употребления через сеть Интернет.

Сотрудниками полиции в ходе проведения мероприятий также установлено, что 35-летний житель Самары причастен к совершению еще одного преступного деяния. Он признался в краже имущества со съемной квартиры и пояснил, что крупную бытовую технику перепродал  незнакомым людям, а остальное – блендер и сковороду, сдал в ломбард. Общая сумма причиненного 31-летней владелице жилого помещения ущерба составила более 30 000 рублей.

Ранее неоднократно судимому жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).  

Теги: Стоп Наркотик

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