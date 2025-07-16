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Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»

16 июля 2025 11:03
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Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что 19-летняя жительница Чапаевска, арендующая квартиру в Самаре, причастна к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки полученных сведений полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали девушку на территории лесного массива в Красноглинском районе областного центра. В дальнейшем из арендуемой квартиры ранее не судимой жительницы Чапаевска оперативники конфисковали свертки с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, злоумышленница приготовила для сбыта наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой свыше 260 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса девушка пояснила сотрудникам полиции, что приобрела наркотик через интернет с целью дальнейшей продажи путем «тайников-закладок» на территории города. Однако осуществить задуманное не смогла, так как ее задержали полицейские.

В настоящее время Следственной частью следственного управления Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере).  

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленницы, а также канал поступления наркотических средств на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Теги: Стоп Наркотик

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