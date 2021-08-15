Почти каждый седьмой россиянин, кому звонили мошенники, терял свои деньги

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Об этом рассказали 15% участников исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia. 28% респондентов сталкивались с телефонным мошенничеством, но деньги не теряли. При этом 30% рассказали, что у них нет подобного опыта, однако их знакомые, друзья, родственники этим похвастать не могут.

Среди заявивших о наличии собственного негативного опыта стало меньше тех, кто сам переводил деньги мошенникам – 55% против 58% в конце 2020 года. При этом 6% пострадавших предпринимали попытку обратиться в правоохранительные органы. В опросе участвовало более 3 тысяч человек, сообщает Радио Маяк.