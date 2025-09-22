48

В Самаре за помощью в полицию обратился 44-летний житель Куйбышевского района, который рассказал, что стал жертвой мошенников и пояснил: у него есть автомобиль и он хотел купить на него контрактный двигатель. Постоянно просматривал различные сайты в интернете, и наконец нашел запчасть. Продавец заверил, что никаких проблем с доставкой не будет, если перечислить аванс на указанный расчетный счет, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей. После чего "продавец" перестал отвечать на сообщения и звонки.

В настоящее время по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, совершивших хищение, и предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок через интернет, особенно когда речь идет о крупных суммах и доставке из других стран.