Главные новости:
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
В Тольятти снесли заброшенный павильон
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
Мероприятия
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей

22 сентября 2025 10:46
48
В Самаре за помощью в полицию обратился 44-летний житель Куйбышевского района, который рассказал, что стал жертвой мошенников и пояснил: у него есть автомобиль и он хотел купить на него контрактный двигатель. Постоянно просматривал различные сайты в интернете, и наконец нашел запчасть. Продавец заверил, что никаких проблем с доставкой не будет, если перечислить аванс на указанный расчетный счет, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей. После чего "продавец" перестал отвечать на сообщения и звонки.

В настоящее время по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, совершивших хищение, и предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок через интернет, особенно когда речь идет о крупных суммах и доставке из других стран.

 

