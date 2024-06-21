Перекрыто 3 канала поставки наркотических средств на территорию Самарского региона

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За 5 месяцев 2024 года сотрудниками органов внутренних дел Самарской области расследовано более 1370 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За совершение данных преступлений выявлено 577 лиц. Также в отчетном периоде направлены в суд уголовные дела в отношении 25 участников организованных преступных групп. Установлено и ликвидировано 23 притона для потребления наркотических средств. Перекрыто 3 канала поставки наркотических средств на территорию региона. Из незаконного оборота изъято более 77 кг наркотических средств.