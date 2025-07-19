Пенсионерка в Самарской области передала через окно мошеннику 500 тысяч рублей

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В Самарском регионе пенсионерка стала жертвой мошенников. По словам 94-летней пенсионерки, накануне, в дневное время ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник рассказал женщине, что ее денежные средства, хранящиеся в банковском учреждении находятся в опасности. Незнакомец сообщил, что может помочь женщине и готов положить ее денежные средства на «безопасный счет».

Женщина следуя инструкции мошенника, сняла свои сбережения с принадлежащего ей счета. Спустя время, к дому, где живет пенсионерка, подошел злоумышленник, которому она передала через окно 500 000 рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой афериста и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.